Gaziantep\'te Mahallemde Konser Var etkinlikleri başlıyor

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mahallemde Konser Var" etkinlikleriyle şehrin sevilen yerel sanatçıları Gazi şehirlilerle bir araya geliyor.

Mahalleleri gezecek etkinlikte her gün bir mahallede bir sanatçı sevilen şarkılarını vatandaşlarla beraber söyleyecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek konserlere Mehmet Kalkan, Doğan Bayburt, Hasan Çoban, Kral Deniz, Okan Bayburt, Aysel Yılmaz, Faruk Lök katılacak.

Şehrin belirli noktalarında 23 Temmuz Salı günü başlayacak konserler 13 Ağustos Salı gününe kadar 7 farklı mahallede yapılacak. Konserler saat 20.00'de başlayacak.

Konser programı

23 Temmuz 2024 Salı Günü Güneş Mahallesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Mehmet Kalkan ile başlayacak konserler serisi, 24 Temmuz 2024 Çarşamba Günü Çıksorut Mahallesi'nde Kıbrıs İlkokulu'nda Şarkıcı Doğan Bayburt, 29 Temmuz 2024 Pazartesi Günü Zeytinli Mahallesi'nde Şehit Nafi Kıvanç İlkokulu'nda Hasan Çoban, 30 Temmuz 2024 Salı Günü Barak Mahallesi Fehmi Kasapoğlu İlkokulu'nda Kral Deniz, 6 Ağustos 2024 Salı Günü Düztepe Çamlık Mahallesi'nde Hürriyet Ortaokulu'nda Okan Bayburt, 7 Ağustos 2024 Çarşamba Günü Gazikent Mahallesi'nde Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu'nda Aysel Yılmaz ile devam edecek. Son gün olan 13 Ağustos 2024 Salı Günü Seyrantepe Mahallesi'nde Edebali İlkokulu'nda ise şarkıcı Faruk Lök sahne alacak. - GAZİANTEP