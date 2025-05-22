Mahallemde Maç Var'ın Şampiyonu Fatih! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mahallemde Maç Var'ın Şampiyonu Fatih!

22.05.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen Mahallemde Maç Var Turnuvası'nın şampiyonu Fatih Mahallesi takımı oldu.

- Mahallemde Maç Var'ın şampiyonu Fatih oldu

DENİZLİ - Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve yeni arkadaşlıklar edinmesi amacıyla düzenlenen Mahallemde Maç Var Turnuvası'nın 2. sezon şampiyonu Fatih Mahallesi takımı oldu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş insanlarının destek verdiği Mahallemde Maç Var projesi bu yılda başarıyla sonlandı. 2. sezonu düzenlenen turnuvada bu sezon 8 gruptan 51 takım sahada ter döktü. Mahalle muhtarlarının kulüp başkanı, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiserlerin ve atanan antrenörlerin teknik direktörlük yaptığı takımlar kentte 10 farklı sahada kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın final müsabakası ise geniş protokol katılımıyla Doğan Seyfi Atlı Stadında oynandı. FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği müsabakanın seremonisinde ise özel çocukların yer alması dikkatlerden kaçmadı. Şemikler mahalle takımını 3-2 mağlup eden Fatih mahalle takımı şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu. Turnuvayı ikincilik ile tamamlamanın hüznünü yaşayan Şemikler takımını Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç teselli etti. Şampiyon Fatih takımına kupalarını ise Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun verdi.

Final törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Piyade Tugay Komutanlığı Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, teknik direktör Mesut Bakkal, il protokolü, destek veren kurum ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlik, Denizli, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahallemde Maç Var'ın Şampiyonu Fatih! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
13:31
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:52:29. #7.13#
SON DAKİKA: Mahallemde Maç Var'ın Şampiyonu Fatih! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.