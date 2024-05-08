'Mahallemde Maç Var'ın finali için takımlar belli oldu - Son Dakika
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Yerel

'Mahallemde Maç Var'ın finali için takımlar belli oldu

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' turnuvasının yarı final maçları tamamlandı. Yenişehir ile Tekkeköy Gökpınar Denizli Atatürk Stadında final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Yenişehir, Cumhuriyet takımını 2-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu. Tekkeköy Gökpınar ise Sümer'i 3-1 mağlup ederek finale çıktı. Final maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

08.05.2024 20:45  Güncelleme: 20:52
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- 'Mahallemde Maç Var'da finalin adı belli oldu

DENİZLİ - Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' turnuvasının yarı final maçları tamamlandı. Yenişehir ile Tekkeköy Gökpınar Denizli Atatürk Stadında final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından mahallelerdeki birlik ve beraberlik duygusunu arttırarak, gençlerin eğitimlerinden arta kalan zamanlarını sağlıklı, kaliteli ve sosyal bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' etkinliğinin yarı final maçları tamamlandı. Doğan Seyfi Atlı Stadında oynanan müsabakalarda Yenişehir, Cumhuriyet takımını 2-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise Tekkeköy Gökpınar rakibi Sümer'i 3-1 mağlup etti. Tekkeköy Gökpınar ile Yenişehir arasındaki final maçı ise 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Yenişehir takımı adına yarın final müsabakasında iki gol kaydeden İbrahim Görkem Yılmaz, "Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Mahalleler adına büyük bir organizasyon. İki gol attığım için çok mutluyum. Finale çıktık. Rakip takımı da tebrik ederim. Gayet güzel oynadılar. İnşallah finali de kazanarak şampiyon olacağız" dedi.

Yenişehir takımının teknik direktörü Faruk Kozan ise, "Çocuklarımızı organize edip bu sahaya sokmakta bizim için önemliydi. Maç ortadaydı, rakipte güçlüydü. Bizim çocuklar biraz daha dikkatliydi, boşlukları iyi değerlendirdi. İbrahim'in bireysel becerisi bu sonucu getirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Denizli, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Mahallemde Maç Var'ın finali için takımlar belli oldu - Son Dakika

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