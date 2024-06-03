Mahallenin kahramanlarına yeni bir vizyon: Muhtarlar Akademisi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde muhtarların hizmet standartlarını yükseltmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi'nin Gaziantep ayağının açılış toplantısı, HKÜ Hukuk Fakültesi amfisinde yapıldı.

Muhtarların vatandaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek, daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak Muhtarlar Akademisi'nin eğitimleri 14 gün sürecek. Afet ve risk yönetimi, kamu yönetimi, halk sağlığı, bilgisayar eğitimi, arabuluculuk, marka şehirler, halkla ilişkiler gibi muhtarların günlük hayatta karşılaşabilecekleri pek çok sorunu ele alan eğitim programında 7 ana başlıkta 2 hafta süresince kentteki 774 mahalle muhtarı eğitim görecek. Muhtarlar Akademisi'nin, Türkiye genelinde muhtarlık hizmetlerinde önemli bir dönüşümü tetikleyeceği öngörülüyor. Bu sayede muhtarlar, daha bilgili, daha donanımlı ve daha etkin bir şekilde toplumlarına hizmet edebilecekler.

"Akademideki ilk eğitim başlığının iletişim olması çok mühim"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada Gaziantep'in çok özel bir şehir olduğunu belirterek, "Teorik bilgiyi pratiğe dökmek çok önemli. Bilimle aklı hayatın bir parçası yapmalıyız. Bu bakış açısıyla ancak koyduğumuz hedeflere ulaşabiliriz. Önemli bir dönemin başındayız. Burada 3, 4 ve 5 dönem muhtarlık yapanlar var. Bu muhtarlarımızda büyük tecrübe var. Bunun yanında heyecanla alana ilk kez adım atmış muhtarlarımız var. Bu bahsettiğimiz iki grubun birbirinden öğreneceği çok şey var. İnsanlarımız bizlere güvendi ve oy verdi. Oy itibardır. Oy aynı zamanda da vebaldir. Üzerimizde büyük bir vebal var. Hem halka karşı hem de hakka karşı. Halka hizmet ve hakka hizmet diyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Muhtarlar Akademisi'nde verilecek ilk eğitim başlığının iletişim olmasının çok mühim olduğuna değinen Başkan Fatma Şahin, "İletişime açık bir profil oluşturduğunuzda toplumda bunun karşılığını anında alıyorsunuz. Artık başka bir dünya var" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız demokrasinin birer neferi"

Açılış toplantısında konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, muhtarların demokrasinin birer neferi olduğunu aktararak, "Nefer, her şeyi önceden bilen, her şeye çözüm getiren kişidir. Biz aslında muhtarlara iletişim eğitimi de vereceğiz ancak muhtarlarımız bu konuda zaten oldukça iyi. Biz burada, afet yönetimi olsun, halk sağlığı olsun, bilgisayar eğitimi olsun bu gibi konularda eğitimler verip muhtarlarımızın bilgilerini pekiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şahinbey ilçesi Şahveli Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın ise yeni dönemin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'de bir ilk olan bu akademi eğitiminin ülkeye faydalı olacağından gönülden inandığını belirtti, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahalle Muhtarı Oya Yazgan da muhtarların bilgi birikimine önemli katkı sağlayacak Muhtarlar Akademisi'nin Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi. - GAZİANTEP