Mahalleye inen eşek ortalığı birbirine kattı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde başıboş eşek, girdiği işletmelerde esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve belediye ekiplerini harekete geçiren davetsiz misafir, kontrol altına alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ardıçbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle merkezinde görülen sahipsiz eşek, çevredeki işletmelere girerek ve yoldan geçen vatandaşların peşinden koşarak mahallede paniğe neden oldu. Eşeğin zaman zaman saldırgan tavırları üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyu belediye ekiplerine iletti.

Belediye ekipleri müdahale etti

Kısa sürede mahalleye ulaşan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttü. Yapılan incelemede sahipsiz olduğu tespit edilen hayvan, belediye ekiplerince kontrol altına alınarak barınağa nakledildi. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde 3-4 yaşlarında ve sağlıklı olduğu belirlenen erkek eşek, koruma altına alındı.

Eşeği mahalleden alarak barınağa getiren belediye personeli Oktay Sözer, ilk defa böyle bir şikayetle karşılaştıklarını belirterek, "Eşek Ardıçbeli Mahallesi'nde başıboş gezerken mahalle sakinlerine denk gelmiş. Cami cemaati bulmuş. Eşek biraz hırçınlık yapmış ve cemaat ürkmüş. 112 üzerinden durumu jandarmaya bildirmişler. Jandarmalık bir durum olmayınca belediye ve ilçe tarıma bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı denetimde eşeğin sahipsiz olduğu belirlendi. Biz de barınak ekibi olarak eşeği almaya gittik. Vatandaşlar bağlamıştı zaten. Bağırması, insanların peşinden gitmesi onları biraz korkutmuş" dedi.

Eşeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sözer, "Keyfi yerinde. Herhangi bir sağlık problemi yok. Geçici süreliğine barınağımızda misafir edeceğiz. Bizim için de değişik oldu. Bayağıdır eşek görmemiştik. Büyük ihtimalle 3-4 yaşlarında diye düşünüyoruz. Cinsiyeti erkek. Aslında güzel bir hayvan. Bize kalırsa saldırgan bir yanı yok gibi. Keyifli de bir hayvan. Büyük ihtimalle can sıkıntısından insanların peşinden koşuşturmuştur. Umarım normal yaşamına devam eder" dedi. - SAKARYA