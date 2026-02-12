Muğla'da Çimento Fabrikası Planını Durduran Belediye Meclisi Kararı Mahkemece İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla'da Çimento Fabrikası Planını Durduran Belediye Meclisi Kararı Mahkemece İptal Edildi

12.02.2026 14:26  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla 4. İdare Mahkemesi, Menteşe'de çimento fabrikası için yapılan nazım imar planının iptalini hukuka aykırı bularak iptal etti. Belediye meclisinin iptal kararında gerekli teknik analizlerin yapılmadığı belirtildi.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla 4. İdare Mahkemesi, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde çimento fabrikası yapılmasına ilişkin nazım imar planını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Şubat 2025 tarihinde entegre çimento tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planını oy çokluğu ile iptal etti. Kararın ardından Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından plan iptali kararının kaldırılması talebiyle dava açıldı. Muğla 4. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme belediye meclisinin iptal kararını hukuka uygun bulmadı.

Mahkeme kararında, belediyenin planı iptal etme yetkisinin bulunduğu ancak iptal sürecinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmadığı, teknik analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı, iptalin kamu yararına dayandığını ortaya koyan plan raporunun hazırlanmadığı belirtildi. Kararın yalnızca belediye başkanının önergesi ve komisyon kararı doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Bu gerekçelerle mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin imar planı iptal kararının iptaline hükmetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme kararına itiraz edileceği ve karar doğrultusunda gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Muğla, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Çimento Fabrikası Planını Durduran Belediye Meclisi Kararı Mahkemece İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:45:20. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Çimento Fabrikası Planını Durduran Belediye Meclisi Kararı Mahkemece İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.