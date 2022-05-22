Mahkum yakınlarından af talebi - Son Dakika
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Mahkum yakınlarından af talebi

22.05.2022 23:09

Mahkum yakınlarından af talebi Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen mahkum yakınları af talebinde bulundu.

Mahkum yakınlarından af talebi

ANKARA - Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen mahkum yakınları af talebinde bulundu.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 kişilik mahkum yakını, af çağrısı yaptı. Grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu Üyesi Figen Akkaş, " Türkiye'de 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişidir, şu anda mahkum sayımız 320 bine ulaşmıştır. 60 bin kapasitenin üzerinde mahkum vardır" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Mahkum yakınlarından af talebi
Mahkum yakınlarından af talebi
Mahkum yakınlarından af talebi
Mahkum yakınlarından af talebi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahkum yakınlarından af talebi - Son Dakika


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