Mahmut Aktaş, Engelleri Aşarak Genç Sporculara İlham Veriyor - Son Dakika
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Yerel

Mahmut Aktaş, Engelleri Aşarak Genç Sporculara İlham Veriyor

Mahmut Aktaş, Engelleri Aşarak Genç Sporculara İlham Veriyor

Elazığ'da işitme engeli olan Mahmut Aktaş, 16 yıllık futbol kariyerinde kazandığı uluslararası başarılar ve şampiyonluklarıyla genç sporculara örnek oluyor. İşitme Engelliler Milli Takımı kaptanı olarak, azmi ve özverisiyle büyük takdir toplayan Aktaş, Türkiye'nin gururu haline geldi.

17.12.2024 10:07  Güncelleme: 10:17
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Elazığ'da işitme engeli Mahmut Aktaş, 16 yıllık kariyerinde elde ettiği başarılarla genç sporculara örnek oluyor.

Elazığ'ın gururu, işitme ve konuşma engelli 32 yaşındaki Mahmut Aktaş, 16 yıldır yeşil sahalarda ter döküyor. Azmi, başarıları ve örnek mücadelesiyle Türkiye'nin gururu olan Aktaş, kariyerinde elde ettiği şampiyonluklarla da gençlere ilham veriyor. İşitme Engelliler Milli Takımı ile birlikte 2015'te Avrupa Şampiyonu, 2016'da Dünya Şampiyonu, 2017'de Olimpiyat Şampiyonu olan Mahmut Aktaş, 2021'de Olimpiyat 3'ncülüğü, 2024'te Avrupa 3'ncülüğü elde ederek uluslararası başarılara imza attı. Kulüp kariyerinde de Elazığ Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı ile 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Aktaş, şu anda İşitme Engelliler Milli Takım kaptanı olarak genç sporculara örnek oluyor. Aynı zamanda aktif olarak Elazığ İl Özel İdare Spor takımında forma giyen Aktaş, yeni hedefler ve zaferler için sahada var gücüyle mücadele ediyor.

"Engelleri aşmış bir yapısı var"

İşaret dili tercümanı aracılığıyla açıklama yapan ay-yıldızlı milli futbolcu Mahmut Aktaş, "32 yaşındayım ve evliyim. 16 yıldır futbolla ilgileniyorum. Milli takımda başarılarım var, dünya şampiyonluğum var ve olimpiyat başarılarına sahibim" dedi.

Milli futbolcu Aktaş'ın kariyeri ve başarıları hakkında bilgi veren Elazığ İl Özel İdare Spor takımı antrenörü İcabi Ayyıldız, "Biz sezon başı Mahmut'u transfer ettik. Mahmut Aktaş kardeşimiz 32 yaşında ve deyim yerindeyse engelleri aşmış bir yapısı var. Bakıldığı zaman herkese örnek teşkil edecek, bana göre ülke genelinde herkesin hayal edebileceği sahip olmak isteyebileceği bir başarıya sahip. Mahmut şu an İşitme Engelliler Milli Takımının kaptanlığını yapıyor. Kaptanlığını yaptığı milli forma ile olimpiyat ve dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ve dünya üçüncülüğü var. Avrupa şampiyonluğu da var. Bu anlamda bizim kulübümüzde milli takıma hazırlık olsun diye de futbol yaşantısına devam ediyor. Mahmut takımımızda ilk 11'de forma giyen bir arkadaşımız. Yaşama sevincini hiç yitirmemiş, yaptığı işten çok mutlu olan ve herkese örnek olabilecek bir yapısı var. Mahmut, arkadaşları içerisinde şu anda en sevilen karakter" şeklinde konuştu.

"Futbolda çok yetenekli ve karakterli, başarıları da bu karakterini yansıtıyor"

Takım arkadaşlarından Enes Altun ise, "Bu sene İl Özel İdare Futbol Kulübü'ne transfer oldum. Mahmut ağabeyimiz ile tanıştım. Onun kadar karakteri düzgün ve efendi birini ilk defa tanıyorum. İdmana her zaman bizden önce gelir. Saygılıdır ve saha içinde çok olgun davranır. Futbolda çok yetenekli ve karakterli. Zaten başarıları da bu karakterini yansıtıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahmut Aktaş, Engelleri Aşarak Genç Sporculara İlham Veriyor - Son Dakika

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