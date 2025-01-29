Mahmut Bahadur'a Veda Programı - Son Dakika
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Yerel

Mahmut Bahadur'a Veda Programı

Mahmut Bahadur\'a Veda Programı

Gediz'de, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur için veda programı düzenlendi.

29.01.2025 10:37
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde görev yapan ve geçtiğimiz günlerde istifasını sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur için bir veda programı düzenlendi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, ilçe milli eğitim şube müdürleri, birim şefleri, memurlar ve personel katıldı. Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz'in eğitim camiasına hizmet etmiş olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade etti. Konuşmasında, bu vedanın bir bayrak değişimi olduğunu belirten Bahadur, tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi.

Programın sonunda, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat İçel tarafından, Mahmut Bahadur'a hizmetlerinden dolayı bir plaket takdim edildi.

Görev süresi boyunca ilçedeki eğitim alanında önemli katkılar sağlayan Mahmut Bahadur'a veda edilirken, programa katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden ayrılan Bahadur bundan sonraki görevine öğretmen olarak devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahmut Bahadur'a Veda Programı - Son Dakika

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