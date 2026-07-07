Mahmut Boyraz, Vali Yavuz\'u Ziyaret Etti

İş insanı ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Mahmut Boyraz, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Boyraz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Vali Seddar Yavuz ile verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vali Yavuz'a nazik ev sahipliği, samimi misafirperverliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla teşekkür eden Boyraz, Malatya için birlik, istişare ve ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Boyraz, kentin geleceğine katkı sunacak her çalışmada ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. - MALATYA