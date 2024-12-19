Mahmut İnan, Zağnos Paşa Camii'nde Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mahmut İnan, Zağnos Paşa Camii'nde Dualarla Uğurlandı

Mahmut İnan, Zağnos Paşa Camii\'nde Dualarla Uğurlandı

Balıkesir'in tanınmış eski imamı Mahmut İnan, vefatının ardından düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına birçok protokol üyesi ve sevenleri katıldı.

19.12.2024 15:16  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in sevilen ve saygı duyulan isimlerinden Zağnos Paşa Cami eski imamı Mahmut İnan, vefatının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Balıkesir protokolünden çok sayıda isim ile birlikte ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Mahmut İnan, hem görev yaptığı yıllarda hem de emeklilik döneminde pek çok kişiye ilim yolunda rehberlik etmiş, Balıkesir halkının büyük sevgi ve saygısını kazanmış bir isimdi.

Cenazeye katılanlar, Mahmut İnan'ın ilme adanmış hayatını ve insanlara sunduğu hizmetleri rahmetle anarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Balıkesir'de birçok kişinin hayatında iz bırakan, ilim ve insanlık yolunda katkıları olan değerli bir isim olarak tanınan Mahmut İnan, geride bıraktığı mirasla da hatırlanacak. Cenaze namazının ardından, Mahmut İnan'ın cenazesi dualar eşliğinde defnedilmek üzere Başçeşme mezarlığa uğurlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahmut İnan, Zağnos Paşa Camii'nde Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mahmut İnan, Zağnos Paşa Camii'nde Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.