Mahsur kalan çobanın imdadına paletli ambulans yetişti - Son Dakika

Nevşehir merkez, çevre ilçe, köy ve kasabalarda yoğun kar yağışı nedeniyle 34 santimi bulan kar kalınlığında ulaşımda yer yer kesintiler ve aksamalar yaşanırken Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Sulusaray kasabasında çobanlık yapan Hüseyin Küsmez'in donmak üzereyken kurtarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada; çalıştığı mandırayı kontrol etmek için yola çıkan ve dönüşte tipiye yakalanarak yolunu kaybeden Hüseyin Küsmez'in kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Yolunu kaybeden Küsmez 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durumu değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, olay yerine tam donanımlı paletli ambulans ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerimiz, mahsur kalan hastaya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak, paletli ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine sevkini sağladı" denildi. - NEVŞEHİR