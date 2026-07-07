Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 20 yaşındaki genç, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa nüfusuna kayıtlı 2006 doğumlu Ömer Kaygusuz, Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı sarp kayalık alanda mahsur kaldı. Saatlerce kendi imkanlarıyla inmeye çalışan Kaygusuz, etkili olan yağış ve yorgunluk nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Uzundere İlçe İtfaiye Amirliği, polis ekipleri ve AFAD sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yer tespitinin ardından AFAD'ın dağ arama ve kurtarma ekibi yaklaşık 2 saat süren çalışmayla gence ulaştı. Güvenlik ekipmanlarıyla bulunduğu noktadan indirilen Kaygusuz, sağlık kontrolü için Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarına destek veren Çaybaşı Mahallesi Muhtarı Halil Demirer'in ekiplere alternatif ulaşım güzergahlarını gösterdiği öğrenildi.

Kurtarıldıktan sonra ilk ifadesinde bölgeyi gezmek için geldiğini belirten Kaygusuz'un, "Geziyordum, dikkatimi çektiği için çıktım. Artvin otobüsüyle geldim" dediği öğrenildi. - ERZURUM