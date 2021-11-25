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Malatya Barosu'ndan şiddete kınama - Son Dakika

Malatya Barosu'ndan şiddete kınama

25.11.2021 15:51
Malatya Barosu'ndan şiddete kınama

Malatya Barosu Kadın Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Adliye önünde Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez ve avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptı.

Malatya Barosu Kadın Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Adliye önünde Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez ve avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptı.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı konuşmada," Bugünün amacı, kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, şiddete dikkat çekmek; mücadele ve dayanışma ruhuyla etkin, sürdürülebilir, toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları daha hassas çalışmaya, yasaların uygulanması sürecinde yaşanan sorunları çözmeye çağırmaktır. Şiddet, bireyin zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet sonuçları itibariyle sadece şiddet gören kişiyi değil, aynı zamanda bir babayı, bir anneyi, bir evladı, bir kardeşi, geniş ölçekte toplumu ve uzun vadede de geleceğimiz etkilemektedir" dedi.

Şiddete maruz kalan kişiler kadar, şiddet mağdurunun yakınları da uygulanan şiddetten zarar gördüğüne dikkat çeken Baydoğan "Bu dalga büyüdükçe şiddet, toplumsal travmalara sebep olarak ilerlemenin, gelişmenin ve en önemlisi toplumsal huzur ve güvenliğinin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmektedir. Bu nedenle şiddete karşı sessiz kalmamalı ve şiddete göz yumma malıyız. Şiddet mağduru bugün hiç tanımadığımız biri olabileceği gibi yarın bir yakınımız da olabilir. Bizler şiddetin her türlüsüne göz yumdukça şiddet, kendine, toplumda yer bulmaktadır.

Ülkemizde de, maalesef kadınlarımıza yönelik vicdanlarımıza hançer gibi saplanan, bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar yaşanmaktadır. Oysa kadın erkek yan yana, medeniyet yolunda binlerce yıldır birlikte yürüyoruz. Bu birliktelik, içerisinde sevgi barındırmalıdır, şiddet değil" ifadelerini kullandı.

Baydoğan, "İlimizde valimiz, Belediye Başkanlarımız, Başsavcılığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Üniversitelerimiz ile birlikte şiddetin önlenmesi ve önüne geçilebilmesi adına birçok istişare toplantıları ve çalışmaları yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Aydın Baruş öncülüğünde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği; Kadın Hakları Komisyonumu un da katılım sağlayarak fikirlerini paylaştığı toplantıda şiddete yönelik; ülkemiz ve toplumumuz için çok önemli, verimli, uygulanabilir çözüm önerisi kararlarının alınmasına vesile olduk. Bu kararların ilimiz ve dahi ülkemizde yaşanan birçok soruna çözüm olacağını ve tüm dünyaya örnek olacağını düşünüyoruz. Yorulmadan dünya üzerinde tek bir kadınımızın bile şiddet görmeden, toplumca huzurla yaşayacağımız günler için çalışıp mücadele edeceğiz. Bizler başta bu ülkenin birer ferdi, daha sonra Malatya Barosu olarak bugüne dek şiddet mağduru olan kadınlarımızın her daim yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu gün vesilesiyle şiddet mağduru olup, hayatını kaybeden kadınlarımızı rahmetle anıyor, şiddetin her türlüsü ile her daim daha güçlü mücadele edeceğimize söz veriyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya Barosu'ndan şiddete kınama
Malatya Barosu'ndan şiddete kınama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya Barosu'ndan şiddete kınama - Son Dakika


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