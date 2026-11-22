Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 05.00 sıralarında bir dairede çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yamaç Mahallesi Azerbaycan Sokak'taki TOKİ konutlarında bir dairede çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde yangının çıktığı odada bulunan 90 yaşındaki Mehmet Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alarak dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından Ceylan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.