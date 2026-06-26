Malatya'da 147 Bin Öğrenci Karne Aldı, Yaz Tatili Başladı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 147 bin 22 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Malatya Cengiz Topel İlkokulu'nda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım programı düzenlendi. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı, başarılar dileyerek yaz tatilini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

"EĞİTİM GELECEĞİMİZİN EN STRATEJİK UNSURUDUR"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, eğitimin toplumların geleceğini belirleyen en önemli alanlardan biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eğitim; milletlerin rekabet gücünü, refahını, bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini doğrudan etkileyen en stratejik unsurlardan biridir. Bu nedenle bugün dünyanın her yerinde eğitim sistemleri tartışılıyor. Biz de bu tartışmaların içindeyiz. Eğitimden sağlığa, spordan güvenliğe, bilimden dijital dönüşüme, yapay zekadan sanal gerçekliğe kadar yeni dünyanın bütün gereklerini yerine getiren güçlü bir Türkiye ve güçlü bir millet inşa etmeyi hedefliyoruz."

"MALATYA'YI KÜTÜPHANELER VE SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Malatya'nın eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceğini ifade ederek, "Çok yoğun bir eğitim dönemi geçirdiniz. Büyük bir emek ve gayret gösterdiniz. Emeklerinizden dolayı hepinizi yürekten tebrik ediyorum. 'Malatya kütüphaneler şehri, sporun şehri olacak' dedik. Bu doğrultuda çok ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Temel amacımız, evlatlarımızın bu tesislerden en iyi şekilde faydalanması, onları kötü alışkanlıklara götüren yolları kapatıp iyiye, doğruya ve faydalı olana yönlendirmektir" diye konuştu.

"147 BİN 22 ÖĞRENCİ KARNE ALMAYA HAK KAZANDI"

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, eğitim-öğretim yılını büyük bir emek ve özveriyle tamamladıklarını vudgulayarak, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilimizde öğrenim gören 153 bin 490 öğrenciden 147 bin 22'si bugün karne almaya hak kazanmıştır. Bu büyük eğitim ailesi, 877 okulumuzda görev yapan 13 bin 136 öğretmenimizin özverili çalışmalarıyla çocuklarımızı sadece akademik başarıya değil; aynı zamanda ahlaklı, vicdanlı, merhametli ve sorumluluk duygusu güçlü bireyler olarak yetiştirme idealini taşımaktadır" dedi.