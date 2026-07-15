Malatya\'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Malatya'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Malatyalı 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı. 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit düşen Malatyalı kahramanlardan Fuat Bozkurt Malatya Şehir Mezarlığı'nda, Engin Tilbaç Pütürge'nin Nohutlu Mahallesi Mezarlığı'nda, Zekeriya Bitmez ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen programlarla anıldı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi. Törende şehit Fuat Bozkurt'un annesi Sebahat Bozkurt ve ağabeyi Fatih Bozkurt da hazır bulundu. Anma programı sonunda protokol üyeleri tarafından şehit Bozkurt'un kabrine karanfil bırakıldı. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Zorlu Topaloğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, şehit yakınları ile askeri ve emniyet personeli katıldı. - MALATYA