Malatya\'da Gaziler Günü Kutlamaları

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19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü anma etkinliği kapsamında ilk olarak protokol tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan Şehitlik'te gerçekleşen programda Malatya Valisi Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Havacı Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, Emniyet Müdürü Arif Çankal ile kurum müdürleri gaziler ve aileleri katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehitlik ziyareti yapılarak kabirlere karanfil bırakıldı.

Mezarlık programının ardından Sivas caddesinde yer alan Millet Bahçesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gaziler, il protokolü ve vatandaşların katılımı ile düzenlenen kortejin ardından ise Atatürk Büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Valilik, 2. Ordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziler Derneğinin çelenk sunumunun ardınsan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki törenin ardından ise program Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti. - MALATYA