Malatya'da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Malatya\'da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 20:43
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Malatya'da, 2,5 milyon liralık sentetik ecza maddesi ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da, düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Kentte kargo aracılığı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler 48 saatlik fiziki takipli çalışma sonrası bir kargo firmasında arama yaptı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan olan 28 bin 177 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen 4 zanlından 2'si gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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