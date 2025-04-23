Malatya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Malatya\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Malatya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı. Eğitim müdürü Behçet Bakır, çocukların geleceği için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

23.04.2025 12:36  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

Kutlamalar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Anıttaki törenin ardından kutlama programı Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin ve çocuklara verilen önemin simgesi olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Atalarımızın verdiği bağımsızlık mücadelesi bugün bizlere ilham vermeye devam ediyor. Milletimiz, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Bakır, 6 Şubat depremlerinin ardından üçüncü kez kutlanan 23 Nisan'ın bu yıl, dayanışma ve umut vurgusuyla daha da anlam kazandığını ifade ederek, "Çocuklarımızın umudunu diri tutmak ve yüzlerindeki tebessümü korumak için büyük bir irade ile çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımız için atılacak her adım, bizim için en öncelikli konudur" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler halk oyunları, tiyatro, jimnastik ve çeşitli gösteriler sundu. Gösteriler salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erman Kiraz, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Politika, 23 Nisan, malatya, Eğitim, Tören, Çocuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi
Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
Şara’dan Türkiye ve Rusya’ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz Şara'dan Türkiye ve Rusya'ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz
Teknik direktörlüğe geri dönüyor Thierry Henry, dev takımın başına geçecek Teknik direktörlüğe geri dönüyor! Thierry Henry, dev takımın başına geçecek

14:09 Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58 Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51 Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
19:07 Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
19:02 Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
18:53 Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...
18:42 Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki patlama anı kamerada Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı kamerada
18:39 Başkan görevi bırakıyor 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir Başkan görevi bırakıyor! 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir
18:25 Filenin Sultanları’nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
18:23 Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:01 Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
17:57 Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize ’Opara bebeğe müdahale yapmayın’ dediler Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 14:36:57. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.