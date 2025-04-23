Malatya\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Malatya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

Kutlamalar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Anıttaki törenin ardından kutlama programı Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin ve çocuklara verilen önemin simgesi olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Atalarımızın verdiği bağımsızlık mücadelesi bugün bizlere ilham vermeye devam ediyor. Milletimiz, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Bakır, 6 Şubat depremlerinin ardından üçüncü kez kutlanan 23 Nisan'ın bu yıl, dayanışma ve umut vurgusuyla daha da anlam kazandığını ifade ederek, "Çocuklarımızın umudunu diri tutmak ve yüzlerindeki tebessümü korumak için büyük bir irade ile çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımız için atılacak her adım, bizim için en öncelikli konudur" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler halk oyunları, tiyatro, jimnastik ve çeşitli gösteriler sundu. Gösteriler salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erman Kiraz, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - MALATYA