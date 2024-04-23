Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Malatya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Malatya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen tören ve etkinlikler ile kutlandı.

23.04.2024 14:39  Güncelleme: 14:50
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Malatya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen tören ve etkinlikler ile kutlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrenciler ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki törenin ardından Merkez Spor Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104'üncü Yılı Kutlama Programı gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yılını ve dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve gurur içerisinde idrak ediyoruz. Atalarımızın, bu topraklarda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verirken gösterdiği azim ve kararlılık, bugün bizlere güç ve ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Vatanını ve kutsal değerlerini korumayı vazifelerin en yücesi sayan Aziz milletimiz; 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' şiarıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile bir kez daha büyük iradesini ortaya koymuştur. Ulusumuzun milli egemenlik ile taçlandırdığı bu eşsiz zafer, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiği ve birçok acıların yüreklerde halen hissedildiği 6 Şubat depremlerine de değinen Bakır, "23 Nisan'ı sadece bayram olarak değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik günü olarak da değerlendirmeliyiz. Bu zorlu süreçte, Malatya eğitim camiası olarak çocuklarımızın umudunu canlı tutmak ve yüzlerindeki tebessümü, gözlerdeki umudu ve canlı tutmak için büyük bir idare ile çalışmaktayız. Umudumuz; bu güzel şehrin en büyük sermayesi, her birimizin idaresi ise yaşayacağımız güzelliklerin göstergesi olacaktır" dedi.

Bakır'ın konuşmalarının ardından öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, tiyatro, jimnastik ve çeşitli gösteriler ile 23 Nisan kutlandı. Törene Vali Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu İdari Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mustafa Er ile ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri veliler ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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