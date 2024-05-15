Malatya'da 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi

Malatya\'da \'Ailemiz İstikbalimiz\' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü, 15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya'da gerçekleşti. Yürüyüş, aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla yapıldı. Korteje, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, üniversiteler, STK'lar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve aileler yoğun katılım gösterdi. Yürüyüş boyunca katılımcılar, aile birlikteliğinin önemine vurgu yapmak için pankartlar ve bayraklar taşıdılar. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, kortej yürüyüşünün toplumun aile konusunda bilinçlenmesi, güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

15.05.2024 14:58
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü Malatya'da büyük bir katılımla gerçekleşti.

15-21 Mayıs Aile haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İnönü Caddesi Kapalıçarşı önünden başlayan kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Üniversiteler, STK'lar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Malatya Valiliği önünde sona erdi.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, ellerinde pankartlar ve bayraklarla aile birlikteliğinin önemine vurgu yaptılar.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen kortej yürüyüşünün toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturması temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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