Malatya'da CHP'li Meclis Üyelerinden Toplu İstifa - Son Dakika
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Malatya'da CHP'li Meclis Üyelerinden Toplu İstifa

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi'nde yaşanan anlaşmazlık sonucu CHP'li üyeler tüm komisyonlardan istifa etti. İmar Komisyonu'na atanan üye konusunda çıkan tartışmalar yargıya taşınıyor.

11.04.2025 14:52  Güncelleme: 16:13
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(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantılarında Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeliklerinin belirlenmesi sırasında yaşanan anlaşmazlık, siyasi gerilime yol açtı. CHP'li meclis üyeleri, İmar Komisyonu'na atanan üye konusunda yaşanan tartışmaların ardından tüm komisyonlardan istifa etti ve süreci yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi'nin 8 Nisan'daki meclis toplantısında, Encümen ve İhtisas Komisyonları'nın üyeleri belirlenirken CHP Grubu, İmar Komisyonu için şehir planlamacısı Cemal Gürsel Akgün'ü birinci sıraya, mimar Günnur Tabel'i ise ikinci sıraya yazdı. Ancak AK Partili Belediye Başkanı İlhan Geçit, komisyonlarda CHP'den iki kişinin yer almasını kabul etmeyerek, sadece bir üyelik haklarının olduğunu belirtti. Buna göre, birinci sırada önerdikleri ismi değil, ikinci sıradaki Günnur Tabel'i atayacağını ifade etti. CHP'li üyelerin birinci sıradaki isimde ısrarı etmesi üzerine belediye başkanı bu talebi reddetti.

Bu gelişme üzerine CHP'li üyeler oylamaya katılmayarak salonu terk ettiler. AK Partili üyeler ise CHP meclis üyesi Günnur Tabel'in ismini imar komisyona yazıp seçimi tamamladılar.

"Hukuka aykırı süreç"

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, yaşanan süreçle ilgili şöyle konuştu:

"Böyle olumsuz bir konuyla halkın karşısına çıkmak beni üzüyor. Ancak biz istiyoruz ki; geçmişte birçok afete maruz kalmış Malatya'da barışın, huzurun ve sağduyulu bir yönetim anlayışının hakim olması sağlansın. Bugüne kadar böyle bir anlayışın var olduğunu düşünüyordum fakat son süreçte bizim önerilerimize gereken dikkatin gösterilmediğini görüyoruz. Arkadaşlarımız da önerdiğimiz ismin değerlendirmeye alınmaması nedeniyle istifa etme kararı aldılar. Temayül yoklamalarında, genellikle muhalefetin önerdiği isimlerin öncelikli olarak değerlendirilmesi gibi bir gelenek varken, burada ne yazık ki bu durum yaşanmadı. Bizim birinci sırada önerdiğimiz ismin dışında bir tercih yapılması nedeniyle biz de bu süreci daha fazla sürdüremeyeceğimizi düşünerek istifa kararı aldık. Belediye Başkanımızın da bu konuyu daha fazla spekülasyona yol açmadan yeniden değerlendirmesini ve halkın istekleriyle birlikte bizim taleplerimize de kulak vermesini temenni ediyorum."

Yaşanan krizin ardından, CHP'li belediye meclis üyeleri CHP Malatya il binasında yaptıkları toplantı sonrasında yer aldıkları tüm komisyonlardan toplu istifa etme kararı aldı. İstifa dilekçelerini ilgili makama sunan meclis üyeleri, sürecin hukuka aykırı olduğunu belirterek, yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

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Kaynak: ANKA

Yeşilyurt, Politika, Malatya, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da CHP'li Meclis Üyelerinden Toplu İstifa - Son Dakika

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