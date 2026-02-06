Malatya'da 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı Dolayısıyla Anma Etkinliği Düzenlendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda bulunan deprem anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliğine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde yakınlarını kaybeden aileler katıldı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından yapılan dua ile başlayan anma etkinliğinde protokol üyeleri, depremde yaşamını yitiren yurttaşların kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve ailelere başsağlığı dileklerini iletti.