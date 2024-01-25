Malatya\'da deprem sonrası psikososyal destek ekipleri görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığına bağlı kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması talimatını verdi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi. - ANKARA