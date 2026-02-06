Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlar, Malatya'da dualarla anıldı.
Şehir Mezarlığı Deprem Şehitliği'nde düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edilirken protokol üyeleri anıt ve mezarlara karanfiller bıraktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi de program boyunca kurduğu stantta katılımcılara çorba ve ikramlarda bulundu.
Programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Samir Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, askeri ve sivil erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - MALATYA
Son Dakika › Yerel › Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
