Malatya\'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlar, Malatya'da dualarla anıldı.

Şehir Mezarlığı Deprem Şehitliği'nde düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edilirken protokol üyeleri anıt ve mezarlara karanfiller bıraktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi de program boyunca kurduğu stantta katılımcılara çorba ve ikramlarda bulundu.

Programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Samir Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, askeri ve sivil erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - MALATYA