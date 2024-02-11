Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da esnafın ayakta kalma mücadelesi sürüyor. Kentte yaklaşık 40 yıldır esnaflık Mehmet Gönültaş, her şeye rağmen ocaklarının tüttüğünü belirterek gelecek için umutlu olduklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'da yaklaşık 19 bin esnaf etkilendi. Binlerce esnaftan bir kısmının işyerleri yıkılırken, bir kısmının ise hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ardından kent geleninde yaraların hızla sarılmaya başlanıldığı Malatya'da esnaflar için muhtelif bölgelerde konteyner çarşılar oluşturulurken, yeni çarşı çalışmalarına ise hız verildi.
Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Mahallesi Buhara bulvarı üzerinde oluşturulan "Ankara Çarşısı'nda" bir süredir faaliyet göstermeye başlayan kentte yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Gönültaş ise her şeye rağmen ocaklarını tüttüğünü belirterek gelecek için umutlu olduklarını söyledi.
"Ocaklarımız tütüyor"
1987 yılından buyana kent merkezinde esnaflık yaptığını kaydeden Mehmet Gönültaş, "Ayakta kalabilmek için bir düzenimizin olması gerekiyor. Bu anlamda oluşturulan "Ankara Çarşısı'nda çay ocağı işletmeciliği yaparak geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. 140 esnafın faaliyet gösterdiği çarşının oluşturulmasına katkı veren herkes teşekkür ediyoruz. Yeni çarşı çalışmaları da sürüyor. Çalışmaların hızla tamamlanarak esnafın eski düzenine dönmesini bekliyoruz, hepimizin temennisi Malatya'yı eski hali ile görmek" diye konuştu. - MALATYA
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da esnafın ayakta kalma mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?