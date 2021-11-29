Üye Girişi
Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor - Son Dakika

Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor

29.11.2021 10:28
Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Malatya'da etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Malatya'da etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. TOKİ tarafından Kale ve Arguvan ilçelerinde yaptırılan konutların hak sahibi vatandaşlara teslimi, yapılan kura ile gerçekleştirildi.

Kale İlçesinde İzollu Kongre ve Nikah Sarayında düzenlenen kura çekim törenine Vali Aydın Baruş, Malatya AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve hak sahipleri katıldı.

Kale İlçesi Kumluyazı Mahallesi'nde 25 tek katlı konut, Erdemli Mahallesi'nde 4 tek katlı, 13 çift katlı konut, Sarıot Mahallesi'nde 4 tek katlı, 2 çift katlı konut hak sahiplerine verilmek üzere noter huzurunda kurası çekildi.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, 48 konutun hak sahiplerine hayırlı olması dilekleri ileterek, "Fedakarlık yaparak emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü sürecin başından bu yana vatandaşların sıcak yuvalarına bir an önce kavuşması talimatlarıyla tüm kurumların ivedilikle hareket etmesini sağladı. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması bizleri de derinden üzüyor. Kırsalımız zorlu bir coğrafya. Konutların yapımına uygun arazi bulmakta oldukça zorlandık. Eğimli arazilerdeki konutlar çift katlı yapılarak sorun çözülmeye çalışıldı. Bu konuda Milletvekilimiz Öznur Çalık'ın büyük çabaları oldu. Bugüne kadar sabır gösteren tüm hak sahiplerine de teşekkür ediyoruz. Kale İlçemizde çok az eksiğimiz kaldı. Çalışmalar hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İlk kurayı çeken Vali Baruş, hak sahiplerine hayırlar olsun dileklerini iletti.

Arguvan'da 49 konut teslim

Kale İlçesindeki konut tesliminin ardından Arguvan ilçesine geçen Vali Baruş, burada Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda hak sahiplerine teslimi için 49 konutun kura çekim törenine katıldı.

Arguvan İlçesindeki törene AK Parti Malatya Milletvekilleri ve partinin MKYK üyeleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, İlçeye vekaleten bakan Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve hak sahipleri katıldı.

Burada konuşan Vali Baruş, "2019 yılında yaşanan depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek etkilenen yerleri incelemiştim. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve konutlarının temini noktasında devletin bütün kurumları seferber oldu. Toplu alanda yapılan konutlar, altyapı gibi özellikleriyle çok güzel yapılan konutlar. Buradan tavsiyemiz hak sahibi olup da henüz konut yapım alanı gösteremeyen vatandaşlarımız varsa bu toplu alanlarda talep ederlerse buralarda konutları inşa edebiliriz. Bugün Hakverdi ve Dolaylı Mahallemizde inşa edilen konutların teslimini gerçekleştireceğiz. Sıcak yuvalarında hayırla oturmalarını diliyorum. Sürecin başından bu yanı takip eden Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, AFAD ve Çevre Şehircilik çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerinin çektiği kura sonrasında ismi kurada çıkan hak sahiplerine evleri teslim edildi. - MALATYA

Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Öznur Çalık, Malatya, konut, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı 10:45 Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement