Malatya\'da ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle sürdürülen 'Evde Yemek Hizmeti Projesi' kapsamında yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara her gün yemek desteğinde bulunuluyor.

Proje sayesinde, günlük yaşamlarını sürdürmekte zorluk çeken vatandaşların temel beslenme ihtiyaçları düzenli olarak karşılanırken, sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesi de hedefleniyor. Halihazırda 680 hanede yaşayan bin 320 vatandaş bu hizmetten düzenli olarak faydalanıyor. Hazırlanan sağlıklı ve dengeli öğünler belirlenen program çerçevesinde vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

"Mağduriyetim giderildi"

Evde Yemek Hizmeti Projesi'ni değerlendiren Abdulvahap İrkilata "Tam 14 yıldır yalnız yaşıyorum. Yemek yapma konusunda çok mağduriyet yaşadım. Bir gün mahalle muhtarıma dert yakınınca hemen Malatya Büyükşehir Belediyesini aradı ve yemek alabilmem için kaydımı oluşturdu. Elhamdülillah bir yılı aşkın bir süredir mağduriyetim giderildi. Ben devletime karşı müteşekkirim. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimi muzaffer ve payidar kılsın. Ülkemiz, memleketimiz her zaman böylesine güzel dayanışma içinde olsun inşallah" dedi.

"Yemekleri çok beğeniyorum"

Proje sayesinde yemek sorununun ortadan kaktığını ifade eden Yıldız Çınar, "Yalnız yaşıyorum. Bazen konu komşu bazen de kardeşim bana bakıyor. Yemek konusunda birtakım zorluklar yaşıyordum ama bu sorunum ortadan kalktı. Allah Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden razı olsun yemeğimi getiriyorlar ve yemekleri de çok beğeniyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" kelimelerine yer verdi.

Rıza Kıroğlan ise yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yemeklerinin düzenli geldiğini belirtti. Hatice Kıroğlan da konuşmasında "Devletimiz bize bakıyor. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Bize yardım edenlerin her daim duacısıyız" diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Yemeğimiz kapımıza kadar getiriliyor"

Mehmet Sarıkaya ise devletin şefkatli elini hissettiklerini vurgulayarak, "Bizler yaşlıyız. Tek yaşıyoruz. Sağ olsun devletimiz bizi yalnız bırakmıyor, her zaman destekçimiz oluyor. Yemeğimiz kapımıza kadar getiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA