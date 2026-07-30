Malatya\'da Figüre Tepki Gösterildi

Malatya'daki Atatürk Anıtı'nda yer alan çıplak erkek figürüne tepki gösteren bir grup vatandaş yanlarında getirdikleri pantolonu figüre giydirmek istedi. Vatandaşlar, tepkilerinin Atatürk heykeline değil yanındaki figüre olduğunu belirterek figürün kaldırılmasını ya da üzerinin kapatılmasını talep etti.

Malatya kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda yer alan çıplak erkek figürüne tepki gösteren bir grup vatandaş, yanlarında getirdikleri pantolonu figüre giydirmek istedi. Grup, figürün kaldırılması ya da üzerinin kapatılması için referandum yapılmasını da önerdi. Yapımına 1945 yılında başlanıp 1947 yılında tamamlanan anıtın önünde açıklama yapan vatandaşlar tepkilerinin Atatürk heykeline olmadığını yanında bulunan çıplak erkek figürüne yönelik olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında Atatürk'e hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu bu kapsamda emniyette ifade verdiğini kaydeden İrfan Yılmaz, "Biz Atatürk heykeline değil yanında bulunan çıplak figüre tepki gösteriyoruz. Malatya'nın tarihi, kültürel ve manevi yapısıyla bağdaşmadığını düşündüğümüz bu figürün kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda kararın halk tarafından verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Gerekirse referandum yapılsın, Malatyalılar karar versin" dedi

Ömer Dinçer de figürün kentin kültürel yapısına uygun olmadığını ifade ederek, aileleriyle birlikte anıtın bulunduğu alandan geçerken rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Yasin Tanır ise daha önce konuyla ilgili çeşitli kurumlara başvuruda bulunduklarını belirterek, anıtın tescilli kültür varlığı olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılamayacağının kendilerine bildirildiğini ifade etti. Tanır, taleplerinin Atatürk heykeline yönelik olmadığını belirterek, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık edilmesini istemiyoruz. Tam tersine Atatürk'ün yanında bulunan çıplak figürün hem toplumsal hassasiyetlere hem de milli değerlere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle ilgili kurumların vatandaşların taleplerini dikkate almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Malatya'da görev yaptığını belirten Selahattin Canpolat ise yanında getirdiği pantolonu figüre giydirmek istediğini belirterek, izin verilmesi halinde bunu kendi imkanlarıyla gerçekleştirebileceğini söyledi. Canpolat, figürün üzerinin kapatılmasının daha uygun olacağını düşündüğünü ifade etti. Açıklamaların ardından bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri pantolonu figüre giydirmek istedi. Bölgedeki polis ekiplerinin uyarısı üzerine girişim gerçekleşmezken grup daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı.