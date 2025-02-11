Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 32 Gözaltı

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(MALATYA)- Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık yapan 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı bir çalışma sonucunda, 06 Şubat 2025 tarihinde Malatya merkezli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Malatya ve Antalya illerinde bulunan 11 ikamet, 2 araç ve 1 işyerine yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçuna iştirak eden ya da bu suçlarla ilgili bilgi sahibi olduğu tespit edilen 32 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ayrıca 16 mağdur kadın kurtarılarak güvenli bir ortama alındı.

Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında yapılan aramalarda: 1 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 2 adet havalı tabanca, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası, 6 adet cep telefonu, 2 adet kayıt cihazı, 4 adet isim ve kayıtların tutulduğu defter ile çeşitli materyaller ele geçirildi.Ekiplerce adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.