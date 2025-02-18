Malatya'da Gri Pasaport Davasında Beraat Kararına İtiraz - Son Dakika
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Malatya'da Gri Pasaport Davasında Beraat Kararına İtiraz

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sanığın gri pasaport davasında verdiği beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek kaldırılmasını talep etti. Dava, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen bir çevre projesi kapsamında başlatılan göçmen kaçakçılığı soruşturmasıyla ilgili.

18.02.2025 11:27  Güncelleme: 12:26
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(MALATYA)- Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin "Gri pasaport" davasında yargılanan 3 sanık hakkında verdiği beraat kararının "usul ve yasaya aykırı olduğunu" öne sürerek kaldırılmasını istedi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduğu itiraz dilekçesiyle Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının kaldırılmasını istedi. Başsavcılık, itiraz gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanıkların birbirleriyle soruşturma ve kovuşturma aşamasında çelişki içeren savunmaları, tanık beyanları, MASAK raporu, HTS kayıtları, kolluk araştırma tutanağı ve toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle, sanıklar hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79/1, 43, 53 ve 63. maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken, beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. Kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, istinafen kaldırılması talep edilmektedir."

Söz konusu dava, 17 Şubat 2020 ve 17 Eylül 2020 tarihlerinde, Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı çevre projesi kapsamında 90 kişiye gri pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilmesi ve bu kişilerin Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılan "Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması" kapsamında açılmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki bağlantısı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçlamasıyla 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası talep ediliyordu.

Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın mütalaasına aykırı olarak, sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Gri Pasaport Davasında Beraat Kararına İtiraz - Son Dakika

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