Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

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(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi'ndeki rezerv alan inşaat şantiyesinde çıkan yangın, işçilerin konakladığı konteynerleri küle çevirdi. Bazı işçilerin dumandan etkilendiği yangında şans eseri can kaybı olmadı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi'ndeki rezerv alan inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İddiaya göre, şantiyede çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla yayılan alevlere müdahale ederken, yangından dumandan etkilenen işçiler olduğu belirtildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi yapmak için olay yerinde hazır bulundu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.