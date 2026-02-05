Malatya'da Şantiye Konteynerlerinde Yangın: 24 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Malatya'da Şantiye Konteynerlerinde Yangın: 24 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

05.02.2026 12:35  Güncelleme: 13:55
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı 24 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner yatakhanelerde çıkan yangında 24 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında konteynerlerde işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, alevler bitişik nizamda kurulu diğer konteynerlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına yoğun şekilde müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, toplam 24 konteynerin yandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
