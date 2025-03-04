Malatya'da Kaçakçılığa Büyük Darbe

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Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

(MALATYA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Arguvan, Kale, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda tütün, kaçak alkol ve sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak tütün ve sigara malzemelerine yönelik operasyonlarda, toplam 237 bin 880 adet makaron, 310 kilogram tütün ve bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Operasyonu yürüten ekiplerce 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kaçak alkol ve aroma kitlerine yönelik operasyon kapsamında, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ve Yeşilyurt ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, 241 litre kaçak alkol ve el yapımı alkol üretiminde kullanılan 199 adet aroma kiti ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip çalışmaları gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 1 araç, 1 ikamet ve 3 şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.K. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı.