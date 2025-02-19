Malatya'da Kaçakçılık Operasyonları: 5 Gözaltı

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(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve sahte alkollü içki ele geçirilirken; beş şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla üç farklı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda; iki adet ruhsatsız tabanca, 19 bin 376 adet sentetik ecza maddesi, 78 litre el yapımı sahte alkollü içki, dokuz adet gümrük kaçağı cep telefonu, 22 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 68 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan beş şüpheli şahıs hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatıldı.