Malatya'da Kadınlar İçin Kuaförlük Kursu Başladı - Son Dakika
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Malatya'da Kadınlar İçin Kuaförlük Kursu Başladı

Malatya\'da Kadınlar İçin Kuaförlük Kursu Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kuaförlük kursu, kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitim programı, yoğun katılımla teorik ve uygulamalı eğitimleri içeriyor.

02.02.2025 14:41  Güncelleme: 14:42
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuaförlük kursu, kadınların mesleki gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde gerçekleştirilen eğitim programı, yoğun katılımla sürerken kursiyerler teorik ve uygulamalı eğitimlerle sektöre hazırlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde düzenlediği kuaförlük kursu, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle mesleki becerilerini geliştirerek sektöre hazırlanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kursta, katılımcılar saç kesimi, renklendirme ve saç tasarımı gibi temel kuaförlük becerilerini öğrenerek sektörde istihdam edilme veya kendi işlerini kurma imkanı yakalıyor. Kursa olan yoğun ilgi, Malatyalı kadınların meslek edinme konusundaki istekliliğini de gözler önüne seriyor.

Kursa katılan Fatma Zehra Yeşilcan ve Burse Beren Şekerci, hem üniversite sınavlarına hazırlandıklarını hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Yeşilcan, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı etüt merkezinde ders çalıştığını aktarırken, Şekerci de aldığı eğitimle ilerleyen süreçte kendi işini kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Kursiyerlerden Gülhan Budak ise kuaförlük eğitimine sonradan katıldığını ve aldığı eğitimden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin açtığı bu kurs çok faydalı. Kuaförlük mesleği hem eğlenceli hem de kazançlı. Bu tür kursların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kurs eğitmeni Rukiye Gerçek ise programın sektöre donanımlı bireyler kazandırdığını belirterek, "Kursiyerlerimiz başlangıçta heyecanlı ve stresli olabiliyor, ancak kısa sürede mesleğe adapte oluyorlar. Eğitim sonunda aldıkları belgelerle iş imkanı yakalayabiliyorlar. Ayrıca, kursiyerlerimizin yanında olmaya devam ediyor, onları ustalık sınavlarına da hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Kadınlar İçin Kuaförlük Kursu Başladı - Son Dakika

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