Malatya'da Karla Mücadelede 109 Mahalle Yolunda Çalışma Yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Karla Mücadelede 109 Mahalle Yolunda Çalışma Yürütüyor

26.02.2026 15:35  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarılarının ardından aldığı tedbirler kapsamında kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın başlamasıyla birlikte sahaya inen ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından aldığı tedbirler kapsamında kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın başlamasıyla birlikte sahaya inen ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanındaki yollarda tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yüksek kesimlerde ise kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin gece boyunca sahada görev yaptığı bildirildi.

109 mahalle yolunda çalışma

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesinde 9, Arapgir ilçesinde 3, Arguvan ilçesinde 3, Battalgazi ilçesi kırsalında 3, Darende ilçesinde 19, Doğanşehir ilçesinde 5, Doğanyol ilçesinde 3, Hekimhan ilçesinde 18, Kale ilçesinde 9, Kuluncak ilçesinde 7, Pütürge ilçesinde 18, Yazıhan ilçesinde 6, Yeşilyurt ilçesi kırsalında 6 mahalle yolunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Toplamda 109 mahalle yolunda 2 bin 105 kilometre uzunluğundaki yol ağında ekiplerin yoğun şekilde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Mahsur kalanlara ve hastalara müdahale

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına müdahale ettiği, hasta olan vatandaşların sağlık ekiplerine güvenli şekilde ulaştırılması için de çalışma yürüttüğü bildirildi.

Bu kapsamda Hekimhan ilçesi Başkavak Mahallesi'nde rahatsızlanan bir vatandaşın ekipler tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye ulaşımının sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Malatya, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Karla Mücadelede 109 Mahalle Yolunda Çalışma Yürütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:55:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Malatya'da Karla Mücadelede 109 Mahalle Yolunda Çalışma Yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.