Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı

Malatya\'da Kayısı Hasadı Başladı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl hedeflerinin 100 bin tonun üzerinde ihracat yapmak ve 750 milyon dolar gelir elde etmek olduğunu söyledi. Malatya'da kayısı hasadının başlamasıyla birlikte, önemli miktarda yaş ve kuru kayısı ihracatı planlandığını belirtti. Ayrıca, depremler sonrası kayısının ekonomik ve sosyal öneminin ortaya çıktığını ve iş gücü kaybının yaşandığını ifade etti.

27.06.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - Malatya'da kayısı hasadı başladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Bu yıl hedefimiz çok büyük; 100 bin tonun üzerinde ihracat yapmayı planlıyoruz. Bununla beraber 750 milyon dolar gelir hedefliyoruz. 'Dünya Kayısı Başkenti' olma özelliğimizi koruyoruz" dedi.

Kuru kayısıda ihracat lideri olan Malatya'da kayısı hasadı başladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan yaptığı açıklamada, "Malatya'da sahada artık tatlı bir telaş var. 2024 yılının hasat dönemi başladı. Bu sene önceki yıllara göre Malatya'da yaş kayısı üretiminde ciddi bir artış söz konusu. Tahmini rekolteye baktığımızda da hem ülke hem de bölge ve Malatya ekonomisi açısından çok önemli bir yıl olacak. Hem önemli miktarda bir üretimle hem de önemli miktarda yaş ve kuru kayısı ihracatında çok önemli bir ekonomik gelir elde etme planımız var" dedi.

"Hedefimiz çok büyük"

Bu yıl kuru kayısıda 107 bin ton tahmini rekolte açıklandığını aktaran Özcan, şunları söyledi:

"Malatya'da 12 bin 500 kilometrelik bir alanda 8,5 milyon kök ağacımızda verim miktarları tahmin edildi. Tahmini rekolte belirlenirken bir yandan da pazarlama başladı. Son bir haftadır yaş kayısı ihracatımız sürüyor. Yaş kayısı ihracatı sürerken, kurutmalık için hazırlanan kayısılar da sergenlerde bulunuyor. Bu yıl hedefimiz çok büyük; 100 bin tonun üzerinde bir ihracat yapmayı planlıyoruz. Bununla beraberde 750 milyon dolar gelir hedefliyoruz. 'Dünya Kayısı Başkenti' olma özelliğimizi koruyoruz. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesinin elimizde olmasını da avantaja çevirmek istiyoruz."

"Yüzde 50 kapasitenin üzerinde çalışıyoruz"

6 Şubat depremlerinden sonra ekonomik ve sosyal anlamda kayısının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Özcan, "Depremlerden sonra insan iş gücü kaybımız çok fazlaydı. İşletmelerimiz yüzde 10 kapasiteye kadar düştü. Şu anda yüzde 50 kapasitenin üzerinde çalışıyoruz ama hala ürünü hasat için gerekli insan iş gücünü yakalamış değiliz. Sahada ürünü hasat edecek arkadaşlara devlet desteğinin kısmen sağlanması gerektiğini görüyoruz. Biz bir taraftan insan iş gücü teminini yapmaya çalışırken sorunları çözüp, sahada hasat döneminin bitmesi için hummalı bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ramazan Özcan, İhracat, Malatya, İhracat, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement