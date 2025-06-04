Malatya'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Malatya'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri Alındı

04.06.2025 16:27  Güncelleme: 17:47
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı süresince il genelinde alınacak güvenlik, trafik ve sağlık tedbirleri hakkında bilgi verdi. Yavuz, bayramın huzur içinde geçmesi için kapsamlı önlemler alındığını belirtti.

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde alınan güvenlik, trafik ve sağlık tedbirlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Yavuz, "Kurban Bayramı'nın huzur ve güvenlik içinde geçmesi, özellikle yola çıkacak hemşerilerimizin ulaşacakları mekanlara sağlıkla, sıhhatle ve güvenle ulaşmaları için; başta trafik olmak üzere Valiliğimizce birçok tedbir planlanmış ve uygulamaya koyulmuştur" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Malatyalıların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi, özellikle seyahate çıkacakların sağlıkla varış noktalarına ulaşabilmesi için 11 Haziran saat 23.59'a kadar kapsamlı tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın huzur ve güvenlik içinde geçmesi, özellikle yola çıkacak hemşerilerimizin ulaşacakları mekanlara sağlıkla, sıhhatle ve güvenle ulaşmaları için başta trafik olmak üzere Valiliğimizce birçok tedbir planlanmış ve uygulamaya koyulmuştur.

Öncelikle Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşlarımızın güven içinde seyahat etmeleri amacıyla, 30 Mayıs 2025 saat 08.00'den itibaren, 11 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar il genelinde şehir içi ve şehirler arası yolculukta bağlantılı güzergahlarda; trafik, asayiş ve güvenlik açısından ilgili birimlerimize tedbir planlanmıştır. Trafik tedbirleri yönünden İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca 13 gün boyunca, her 24 saatte 371 ekip ve bin 43 personel görevlendirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca asayiş denetimlerine özel bir önem verilecek her 24 saatte 216 ekip ve 889 personel, ayrıca 8 adet dedektör köpek de yine bu dönemde görev yapacaktır. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında asayiş ve trafik yönünden toplamda 13 gün boyunca, her 24 saatte 587 ekip ve bin 932 personel görevlendirilmiştir.

Kurban Bayramı'nda sağlık tesislerimize başvuracak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve hiçbir hastamızın mağdur edilmeden tedavi olması maksadıyla İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'nde 11 aktif personel, il genelinde toplam 36 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 108 aktif personel, 3 kişilik donanımlı bir ekip, bir UMKE ekibi ve 36 aktif ambulans hizmet verecektir.

"Gıda, su, doğal gaz hizmetleri için önlemler alındı"

İl genelinde tüm hastanelerimizde 35 uzman hekim ilgili branşlarında aktif nöbet şeklinde, 23 uzman hekim ise icap nöbeti şeklinde; 21 pratisyen hekim de acil servislerde ve 361 hekim dışı sağlık personeli de yine nöbet tutarak hazır halde bulunacaktır. Tarım İl Müdürlüğümüz, gıda denetimlerine ağırlık verecek. Özellikle kurban kaynaklı hastalıkların tespiti noktasında da biliyorsunuz uygulamalarımız var. 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması da yine kolaylıkla erişime açık halde tutulacaktır. Yine bayramın bayram tadında yaşanması için elektrik kesintilerine ve arızalarına müdahale edecek ekiplerimiz yönlendirilmiş ve bu ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapacaklardır. Yine içme suyu, kanalizasyon gibi doğrudan konforumuzu ilgilendiren konularda; Büyükşehir Belediyemiz MASKİ de görevi başında hazır olacaktır. Ayrıca doğal gaz şirketi de yine yeteri kadar personel ve araç ile doğalgaz arızalarına sürekli müdahale etmeleri için görevlendirilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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