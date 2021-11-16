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Malatya'da marul ve ıspanak fiyatları düştü - Son Dakika

Malatya'da marul ve ıspanak fiyatları düştü

16.11.2021 16:16
Malatya'da marul ve ıspanak fiyatları düştü

Malatya'da Sebze Meyve Pazarı'nda marul ve ıspanak fiyatları bir öncesi aya göre yarı yarıya düştü.

Malatya'da Sebze Meyve Pazarı'nda marul ve ıspanak fiyatları bir öncesi aya göre yarı yarıya düştü.

Malatya Sevbze ve meyve pazarında geçen 6 ile 7 TL arasında satılan marulun fiyatı şimdi ise 2,5 ile 4 TL arasına indi. Pazardaka geçen ay 7 TL'ye satışa sunulan ıspanağın kilosu ise 5 TL'den satışa çıkarılıyor.

Malatya Sebze ve Meyve Pazarı esnaflarından olan Kadir Karadağ, "Malatya'da sebze fiyatlarımız günden güne düşmeye başladı. Domates Kilosu 3.50 TL ile 4 TL arasında. Biberin Kilosu 8 TL ile 10 TL pazarda satılıyor. Yeşillik grubunda bir düşüklük var. Geçen ay marul 6 ile 7 TL arasında idi şunda 4 TL ile 2.50 TL arası değişiyor. Ispanak ise 7 TL den 5 TL ye düştü. Şu anda mandalinanın kilosu 2.50 TL ile 3 TL den satılıyor. Limonun kilosu 3.50 TL, portakalın kilosu 5 TL den perakende satıyoruz. Fiyatların kendisini koruyacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar sofrasından meyve ve sebzelere eksik etmiyor" şeklinde konuştu.

Karadağ, vatandaşların özellikle C vitamini aldıran meyve ve sebzeleri tercih ettiğini belirterek, " Mandalina'nın kilosu 3-3.5 TL arası. Üzüm 5 TL, Muz 8 TL civarında. Meyve ve sebze fiyatları iyi" dedi. - MALATYA

Malatya'da marul ve ıspanak fiyatları düştü
Malatya'da marul ve ıspanak fiyatları düştü

Türk Lirası, Karadağ, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da marul ve ıspanak fiyatları düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da marul ve ıspanak fiyatları düştü - Son Dakika
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