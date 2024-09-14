Malatya\'da Mevlit Kandili Etkinliği

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Malatya'da Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

MalatyaPark AVM'de düzenlenen ve Malatya İl Müftülüsü Ramazan Dolu'nun da katıldığı etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program da bir konuşma yapan Müftü Dolu, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayarak, "Mevlid Kandili bütün Malatyalı kardeşlerimize mübarek olsun. Peygamber Efendimizin doğumunun seneyi devriyesinde her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'mız etkinlikler düzenliyor. Peygamberimizin örnek hayatını bütün insanlığa duyurmak, anlatmak, toplumumuzda yaygın hale getirmek adına birtakım etkinlikler yapıyor. Diyanet gençliğiyle birlikte bu gün Malatya Park AVM'de gençlerimiz stant açtı. Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor, vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA