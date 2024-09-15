Malatya'da Müştemilat Yangını

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Malatya'da korkutan müştemilat yangını

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir adreste çıkan müştemilat yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaoğlu sokakta müstakil bir evin müştemilat kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgede alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.