Üye Girişi
Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı - Son Dakika

Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı

13.01.2022 17:31
Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında Yeşiltepe Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'nde uygulanmak üzere iş protokolü imzalandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında Yeşiltepe Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'nde uygulanmak üzere iş protokolü imzalandı.

Malatya'da engelli vatandaşlara hizmet verecek olan Yeşiltepe Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'nde akademik anlamda eğitim desteği almak ve Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin uygulama alanının oluşturulması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan iş protokolüne, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve akademisyenler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitenin önemli bir iş protokolüne imza attığını ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Büyükşehir Belediyemizle güzel bir protokol imzalayacağız. Protokolümüz, Malatya Büyükşehir Belediyesinin engelliler için yaptığı çok güzel bir spor kompleksinin İnönü Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi hocaları, araştırma görevlileri ve öğrencileri tarafından tesisteki Büyükşehir Belediyemizin hizmet verdiği engelli kardeşlerimize eğitim desteği vermek, Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın Büyükşehir Belediyesinde yaptığı çalışmalara paydaş olarak destek vermek için bir protokol imzalayacağız. Böyle bir hizmeti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine üniversitemiz, Malatya halkı ve engelli kardeşlerimizin aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet en hayırlı, en kıymetli hizmetlerden birisi. Spor Bilimleri Fakültemizin akademisyenleriyle birlikte Büyükşehir Belediyemizin ilgilileri nasıl bir çalışma yapılacağı ile ilgili fikirlerini paylaştılar ve mutabık kaldılar. Protokolümüzün başarılı ve verimli olmasını diliyorum. Yine Büyükşehir Belediyemizin hizmete sunduğu sanat sokağında yer alan Gülen Yüzler Kafeye öğrencilerimiz destek veriyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz üniversitemize her zaman büyük bir destek veriyor. Bizde üniversite olarak belediyemizin yaptığı faaliyetlerde insan kaynağımız, kabiliyetimiz ve bilgi birikimimizle elimizden gelen desteği veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Sayın Başkanımız üniversitemize 4,5 km üniversite bulvarımızı geçtiğimiz yıl açtı ve tamamladı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz üniversitemizin yaptığı kongre, sempozyum veya konferanslarda bizlere destek veriyor. Bütün çalışmalarımızda Büyükşehir Belediyemizin desteklerini görüyoruz. Değerli Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Engelsiz bir yaşam için her konuda engelli vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "İnönü Üniversite ve diğer STK'larla Büyükşehir Belediyesi olarak ortak çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Bizler katılımcı belediyecilik temeli ilkesinde paydaşlarımızla Malatya'nın istikbali için güzel projeleri el ele vererek gerçekleştiriyoruz. İnönü Üniversitemiz projelerimizi gerçekleştirdiğimiz kurumlarımızın başında geliyor. İnönü Üniversitemizin özellikle topluma açık, toplumla bütünleşmiş, toplumun dertleriyle dertlenen ve bilimsel bir yapı formatı içerisinde çalıştığını yakinen müşahede ediyorum. Bizim ilkelerimizden birisi de sosyal belediyecilik ilkesidir. Sosyal belediyecilik ilkesi içerisinde toplumumuzun sosyal sorun ve sıkıntılarını dile getirmek, onlarla ilgili çözüm önerilerini geliştirmek, mekanlar oluşturmak bizim en temel görevlerimizden birisidir. Engelsiz bir yaşam için her konuda engellilerimize hizmet veriyoruz. Engelli merkezimiz ile ilgili İnönü Üniversitemizle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde merkezimizden faydalanacak engelli kardeşlerimizin topluma adaptasyonu, hayata bağlanma ve kendi kendine yeterlilikleri noktasında üniversitemizle protokolümüzü imzaladık. Spor Bilimleri Fakültemizin akademisyenleri ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri projenin bir an evvel gerçekleşmesi noktasında paydaş olarak güzel bir çalışma örneği sergilediler. Sayın Rektörümüzün şahsında topluma açık üniversite, toplumun dertleriyle dertlenen üniversite formatı Malatya İnönü Üniversitesinde yakalanmıştır. Protokolümüzün Üniversitemize, Belediyemize ve protokol kapsamında yararlanacak olan engelli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yapılan çalışmalar için Spor Bilimleri Fakültesi ve Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı
Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Engelli, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı - Son Dakika


Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması         
18:02
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
18:01 Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması
17:50 Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi
17:33 Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı
17:27 Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı
17:25 Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak
17:13 Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
17:07 DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 18:09:31. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement