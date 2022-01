Malatya'da önemli iş protokolü imzalandı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında Yeşiltepe Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'nde uygulanmak üzere iş protokolü imzalandı.

Malatya'da engelli vatandaşlara hizmet verecek olan Yeşiltepe Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'nde akademik anlamda eğitim desteği almak ve Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin uygulama alanının oluşturulması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan iş protokolüne, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve akademisyenler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitenin önemli bir iş protokolüne imza attığını ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Büyükşehir Belediyemizle güzel bir protokol imzalayacağız. Protokolümüz, Malatya Büyükşehir Belediyesinin engelliler için yaptığı çok güzel bir spor kompleksinin İnönü Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi hocaları, araştırma görevlileri ve öğrencileri tarafından tesisteki Büyükşehir Belediyemizin hizmet verdiği engelli kardeşlerimize eğitim desteği vermek, Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın Büyükşehir Belediyesinde yaptığı çalışmalara paydaş olarak destek vermek için bir protokol imzalayacağız. Böyle bir hizmeti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine üniversitemiz, Malatya halkı ve engelli kardeşlerimizin aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet en hayırlı, en kıymetli hizmetlerden birisi. Spor Bilimleri Fakültemizin akademisyenleriyle birlikte Büyükşehir Belediyemizin ilgilileri nasıl bir çalışma yapılacağı ile ilgili fikirlerini paylaştılar ve mutabık kaldılar. Protokolümüzün başarılı ve verimli olmasını diliyorum. Yine Büyükşehir Belediyemizin hizmete sunduğu sanat sokağında yer alan Gülen Yüzler Kafeye öğrencilerimiz destek veriyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz üniversitemize her zaman büyük bir destek veriyor. Bizde üniversite olarak belediyemizin yaptığı faaliyetlerde insan kaynağımız, kabiliyetimiz ve bilgi birikimimizle elimizden gelen desteği veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Sayın Başkanımız üniversitemize 4,5 km üniversite bulvarımızı geçtiğimiz yıl açtı ve tamamladı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz üniversitemizin yaptığı kongre, sempozyum veya konferanslarda bizlere destek veriyor. Bütün çalışmalarımızda Büyükşehir Belediyemizin desteklerini görüyoruz. Değerli Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Engelsiz bir yaşam için her konuda engelli vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "İnönü Üniversite ve diğer STK'larla Büyükşehir Belediyesi olarak ortak çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Bizler katılımcı belediyecilik temeli ilkesinde paydaşlarımızla Malatya'nın istikbali için güzel projeleri el ele vererek gerçekleştiriyoruz. İnönü Üniversitemiz projelerimizi gerçekleştirdiğimiz kurumlarımızın başında geliyor. İnönü Üniversitemizin özellikle topluma açık, toplumla bütünleşmiş, toplumun dertleriyle dertlenen ve bilimsel bir yapı formatı içerisinde çalıştığını yakinen müşahede ediyorum. Bizim ilkelerimizden birisi de sosyal belediyecilik ilkesidir. Sosyal belediyecilik ilkesi içerisinde toplumumuzun sosyal sorun ve sıkıntılarını dile getirmek, onlarla ilgili çözüm önerilerini geliştirmek, mekanlar oluşturmak bizim en temel görevlerimizden birisidir. Engelsiz bir yaşam için her konuda engellilerimize hizmet veriyoruz. Engelli merkezimiz ile ilgili İnönü Üniversitemizle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde merkezimizden faydalanacak engelli kardeşlerimizin topluma adaptasyonu, hayata bağlanma ve kendi kendine yeterlilikleri noktasında üniversitemizle protokolümüzü imzaladık. Spor Bilimleri Fakültemizin akademisyenleri ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri projenin bir an evvel gerçekleşmesi noktasında paydaş olarak güzel bir çalışma örneği sergilediler. Sayın Rektörümüzün şahsında topluma açık üniversite, toplumun dertleriyle dertlenen üniversite formatı Malatya İnönü Üniversitesinde yakalanmıştır. Protokolümüzün Üniversitemize, Belediyemize ve protokol kapsamında yararlanacak olan engelli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yapılan çalışmalar için Spor Bilimleri Fakültesi ve Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA