Malatya\'da Özel Eğitim Öğrencilerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen özel eğitim öğrencileri yıl sonu sergisi, MalatyaPark AVM'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, Malatya Park AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri katıldı.

Özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergide; resim, seramik ve çeşitli sanatsal çalışmalar sergilendi. öğrencilerin yeteneklerini ve gelişim süreçlerini yansıtan eserler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Açılışta konuşan protokol üyeleri, özel ihtiyaçlı bireylerin topluma kazandırılması ve desteklenmesi adına bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, öğrencileri ve emeği geçen tüm eğitimcileri tebrik etti.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, sergiye katılım sağlayan tüm protokol üyelerine, sivil toplum ve sendika temsilcilerine, öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve tüm ziyaretçilere teşekkür etti. - MALATYA