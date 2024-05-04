Malatya'da polis ekipleri yaşlı sürücünün yardımına koştu - Son Dakika
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Malatya'da polis ekipleri yaşlı sürücünün yardımına koştu

Malatya\'da polis ekipleri yaşlı sürücünün yardımına koştu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşlı bir sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca polis ekipleri devreye girdi. Arızalanan motoru gören polis ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koşarak motoru çalıştırdı. Teşekkür eden yaşlı sürücü ve eşi, yolculuklarına devam etti.

04.05.2024 12:32
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşlı bir sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca devreye polis ekipleri girdi.

Malatya'da polis ekipleri bu sefer olaya değil, yolda kalan bir sürücünün yardımına koştu. Doğanşehir ilçesinde eşiyle birlikte yolda ilerleyen yaşlı sürücünün kullandığı patpat motoru arızalanınca yolda kaldı.

Doğanşehir Sanayi Sitesi yolunda arızalanan motoru gören polis ekipleri yaşlı çiftin yardımına koştu. Bir süre motoru çalıştırmak için uğraşan polis ekiplerinin bu uğraşı sonuç verdi ve motor yeniden çalıştı. Sağlık ocağına gittiği öğrenilen yaşlı sürücü ve eşi, kendilerine yardıma koşan polis ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da polis ekipleri yaşlı sürücünün yardımına koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da polis ekipleri yaşlı sürücünün yardımına koştu - Son Dakika
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