Malatya'da Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika
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Malatya'da Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kurulacak

Malatya\'da Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kurulacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası Ramazan ayı boyunca kentte dört farklı noktada iftar sofraları kuracaklarını duyurdu. Başkan Er, vatandaşlarla birlikte iftar açarak Ramazan coşkusunu paylaşmayı hedefliyor.

05.03.2025 12:08  Güncelleme: 12:11
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayı boyunca kentin dört farklı noktasında iftar sofraları kurduklarını açıkladı. Başkan Er, deprem sonrası Malatyalılar'ın Ramazan coşkusunu birlikte yaşamasını hedeflediklerini belirterek, etkinlikler ve iftar organizasyonlarının devam edeceğini söyledi.

Deprem bölgesi Malatya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 4 farklı noktasında iftar sofraları kuruluyor. Bu noktalardan biri olan kent merkezindeki Çırağan Düğün Salonu'nda vatandaşlarla birlikte iftarını açan Başkan Er, "11 ayın sultanı Ramazan'ı coşkuyla yaşıyoruz. Tüm İslam alemine, ülkemize ve Malatya'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Deprem sonrası Malatyalıların Ramazan coşkusunu birlikte yaşaması çok önemli. Ramazan boyunca birçok etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

Başkan Er, iftar organizasyonlarının Malatya genelinde dört noktada gerçekleştirileceğini belirterek, 2 bin kişilik Çırağan Düğün Salonu'nda iftar verildiğini, ayrıca Kapalı Çarşı, Millet Bahçesi ve Kernek Şelale'de de Malatya sofralarının kurulduğunu söyledi.

Başkan Er, "Kernek Meydanı'nda, iftar sonrası vatandaşlarımızın çay içip sohbet edebileceği bir çadırımız da bulunuyor. Ayrıca, Ramazan boyunca her akşam kültür merkezimizde ve kültür sokağında önemli sanatçıların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler hakkında tüm bilgilere belediyemizin web sitesinden ulaşılabilir" şeklinde konuştu.

Başkan Er, Ramazan boyunca toplamda 4 bin kişiye iftar verileceğini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise evlerinde iftar yemeklerinin ulaştırılacağını ifade etti. Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve İl Bankası'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Er, Ramazan boyunca özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin de düzenleneceğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca iftar sofraları ve çeşitli kültürel etkinliklerle vatandaşlarına destek olmaya devam edeceğini söyleyen Er, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kurulacak - Son Dakika

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