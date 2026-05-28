Malatya'da Kurban Bayramı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Kurban Bayramı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi

Malatya\'da Kurban Bayramı\'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi
28.05.2026 16:53  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, deprem sonrası süreçte Malatya'nın dayanışma ruhuyla önemli bir toparlanma süreci yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını ifade eden Er, "Şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kısa sürede önemli mesafe kat ettik" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir manevi değer olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinerek, şehrin devlet-millet dayanışmasıyla yeniden ayağa kalktığını söyledi. Vali Yavuz, "Kurban Bayramı'nın manevi ikliminin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini de belirterek, "Allah'a hamdolsun ki ülkemiz ve şehrimiz huzur ortamını korumaya devam ediyor. Yaralarımızı birlikte sarıyor, sevinçlerimizi birlikte çoğaltıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Güçlü liderlik ve dayanışma ruhuyla Malatya'yı yeniden ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Garnizon Komutanı Vekili 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, askeri ve mülki erkan ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Politika, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Kurban Bayramı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:22:42. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Kurban Bayramı'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.