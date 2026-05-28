Malatya\'da Kurban Bayramı\'nda resmi bayramlaşma programı düzenlendi

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, deprem sonrası süreçte Malatya'nın dayanışma ruhuyla önemli bir toparlanma süreci yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını ifade eden Er, "Şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kısa sürede önemli mesafe kat ettik" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir manevi değer olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinerek, şehrin devlet-millet dayanışmasıyla yeniden ayağa kalktığını söyledi. Vali Yavuz, "Kurban Bayramı'nın manevi ikliminin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini de belirterek, "Allah'a hamdolsun ki ülkemiz ve şehrimiz huzur ortamını korumaya devam ediyor. Yaralarımızı birlikte sarıyor, sevinçlerimizi birlikte çoğaltıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Güçlü liderlik ve dayanışma ruhuyla Malatya'yı yeniden ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Garnizon Komutanı Vekili 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, askeri ve mülki erkan ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA