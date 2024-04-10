Malatya\'da Resmi Bayramlaşma Töreni İlk Kez Bayram Namazı Sonrası Gerçekleştirildi

Malatya'da resmi bayramlaşma töreni ilk kez Bayram Namazı sonrası gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Ersin Yazıcı tüm İslam aleminin ve Malatyalıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Malatya'da bu yıl resmi bayramlaşma töreni Kernek Karagözlüler Camisi'nde yapıldı. Bayram namazı sonrası cami avlusunda gerçekleşen bayramlaşmaya Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kent protokolü burada camiye gelen vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, vatandaşlara ayrıca ikramda bulunuldu.
Burada konuşan Vali Ersin Yazıcı bu yıl resmi bayramlaşmayı Kernek Karagözlüler Camii'nde yaptıklarını belirterek, bayram namazına gelen tüm vatandaşlarla bir arada bayramı kutladıklarını söyledi. Bu bayramın başta zulüm altında olan Gazze'deki insanlar olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki Müslümanların bayramı bayram tadında geçirmelerini diledi.
Malatya'da da asrın felaketinden sonra bu bayramın geniş katılımlı olarak kutlandığını ifade eden Yazıcı, tüm Malatyalılar ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'de bir Ramazan Bayramı'na ulaşmanın daha mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gerek ülkemize gerek, İslam coğrafyasında sıkıntı içinde olan başta Gazze'deki kardeşlerimizin bu bayram umutları olur İnşallah. Malatya'da da bundan sonra kazası, belasız, afetsiz nice bayramlar geçirmeyi ümit ediyoruz. İnşallah Malatya'mız tez elden ayağa kaldırırız ve il dışında olan kardeşlerimiz de bundan sonraki bayramlarda memleketlerinde bayramlarını geçirir" diye konuştu. - MALATYA
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