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Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil için veda töreni düzenlendi

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil için görev yaptığı üniversitede veda töreni düzenlendi. Törende, öğrenciler ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Hacıevliyagil'in eşi ve annesi de duygusal anlar yaşadı. Törenin ardından Hacıevliyagil'in cenazesi defnedildi.

Malatya\'da trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil için veda töreni düzenlendi
03.01.2024 - 13:00,
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Malatya'da devrilen yolcu otobüsünden yaralı olarak kurtulan ve diğer yaralılara müdahale ederken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil'e görev yaptığı üniversitede sevenleri ve öğrencileri gözyaşlarıyla veda etti.

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Develi köyünde otobüsün devrilmesi ve ardından kargo kamyonunun arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ölmüş, 36 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil (52) için görev yaptığı İnönü Üniversitesinde tören düzenlendi.

Gözyaşlarının sel olduğu törende Tıp Fakültesi öğrencileri adına törende konuşan Ecem Beyza Daloğlu, "Binlerce insanın ve öğrencinin hayatına dokunan sadece verdiği emeklerle değil kendi hayatıyla da iyi bir insan, iyi bir hekim, iyi bir eğitimcinin nasıl olduğunu öğreten eşsiz bir insandı. Her sabah çantasında taşıdığı akciğer grafileriyle sınıfımıza gelen, hepimizle tek tek ilgilenerek saatlerce bize öğretmeye çalışan, bu süreçte hiçbir zaman şikayette bulunmayan, biz hatalar yaptıkça sabırla doğrusunu öğretmeye çalışan, öğretim üyesi olduğu süreçte tüm öğrencilerin gönlünde taht kuran değerli bir hocamızdı" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur ise Süleyman hocanın sadece hayatının değil, bu dünyadan ayrılışının da bütün insanlık ve sağlık camiası için büyük bir ders olduğunu belirterek, "O vazifesini, mesleğini, aziz vatana ve sağlık camiamıza hizmetini ulvi bir görev olarak son ana kadar hissetmiş bir mensubumuzdu" dedi.

Törende gözyaşları içinde eşine son görevini yerine getiren Yasemin Hacıevliyagil, "Sözün bittiği yer, varlığına hep şükrettim, yokluğunda ne yapacağımı bilmiyorum. İpek'imin ve İnci'min kıymetli babası, siz hasta ve öğrencilerinin değerli Süleyman Hocası seni çok özleyeceğiz. Rahmetle ve özlemle anacağız" ifadelerine yer verdi.

Son olarak söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Süleyman Barış Hacıevliyagil'in kendisini eğitime, öğrencilere ve hastalarına adayan bir isim olduğunu ifade ederek, "Yerini zor dolduracağımız bir kardeşimiz. Süleyman Hocamız hastanenin gülen yüzüydü. Öğrencilerine akciğer filmini, hastalarına sigarayla mücadeleyi, bir hekimin hastalarına nasıl yaklaşması gerektiğini öğretti. Örnek bir insandı. 21'inci yüzyılın dervişi bir insandı. 27 yıldır Turgut Özal Tıp Merkezine çok hizmet etti, çok öğrenci yetiştirdi" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Hacıevliyagil'in annesi Melahat Hacıevliyagil, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde bulunan fotoğrafını öperek gözyaşına boğuldu. Üniversite de ki törenin ardından Hacıevliyagil'in cenazesi, öğlen namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Rektörlük binası önünde düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğrt Üyesi. Erhan Berk, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri ile personel katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil için veda töreni düzenlendi - Son Dakika


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